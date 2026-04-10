[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 무려 1조 1608억원 돌파

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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보였다.10일 한국거래소에 따르면 대한광통신(010170)이 6876만 6062주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1만 8000원으로 시가총액은 2조 7987억원이다. 거래대금은 1조 1608억원에 달하며 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 41.47%로 높은 매수세가 확인된다. PER은 -74.38, ROE는 -52.05로 재무 지표는 다소 부정적이다. 빛과전자(069540)는 주가가 5160원으로 22.13% 상승하며 거래량 4725만 6836주를 기록 중이다. 시가총액은 5037억원이며 거래대금은 2371억 1700만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 47.08%다. PER -13.58, ROE -32.62로 대한광통신과 마찬가지로 재무 지표는 부정적이다.앱튼(270520)은 주가가 244원으로 29.79% 폭등하며 거래량 3974만 349주를 기록 중이다. 이노인스트루먼트(215790)는 3100원으로 16.76% 상승, 오가닉티코스메틱(900300)은 118원으로 11.28% 하락했다. 쏠리드(050890)는 1만 7830원으로 25.39% 상승하고 있으며 기가레인(049080)은 2545원으로 5.82% 상승세를 보인다. 우리로(046970)는 8110원으로 11.86% 상승, 한국첨단소재(062970)는 4250원으로 2.16% 상승 중이다. 삼표시멘트(038500)는 1만 7590원으로 4.27% 상승하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 아이즈비전(031310) ▲5.85%, 캡스톤파트너스(452300) ▲11.49%, CS(065770) ▲7.98%, 머큐리(100590) ▲13.41%, 엔피(291230) ▲24.59%, 에이스테크(088800) ▲29.77%, 위지트(036090) ▼0.54%, 대주산업(003310) ▲12.46%, 이루온(065440) ▼4.92%, 피플바이오(304840) ▲11.64% 등의 성적을 기록했다.앱튼과 에이스테크는 각각 29.79%와 29.77%의 폭등을 기록하며 주목받고 있다. 앱튼의 거래대금은 91억 7000만원이며 시가총액 대비 비율은 약 19.10%다. 에이스테크의 거래대금은 593억 4500만원으로 시가총액 대비 비율은 약 14.08%다. 하락률이 높은 종목으로는 오가닉티코스메틱과 이루온이 있으며 각각 11.28%와 4.92%의 하락세를 보이고 있다. 오가닉티코스메틱의 거래대금은 45억 5100만원, 시가총액 대비 비율은 약 15.38%다. 이루온의 거래대금은 43억 3180만원, 시가총액 대비 비율은 약 3.73%다.코스닥 시장은 전반적으로 상승세를 보이며 특히 거래대금이 시가총액의 2%를 넘는 종목들이 다수 나타나면서 시장의 활발한 매수세를 확인할 수 있다. 특히 대한광통신과 빛과전자의 거래대금 비율이 높아 눈길을 끈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자