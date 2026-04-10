[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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10일 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 18.29%의 검색 비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 209,000원으로 전 거래일 대비 2.45% 상승하고 있으며, 거래량은 1,149,176주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 3.36%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 1.12% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 삼천당제약(000250)은 개장 초반부터 -0.40%의 등락률로 보합권에 머물고 있다. 검색 비율 5위 GS건설(006360)은 8.72% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있다.6위 대우건설(047040)은 등락률 10.92%로 상승세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 0.50%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 한화솔루션(009830)은 1.50%의 상승세를 보이고 있다. 9위 현대건설(000720)은 1.09% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 삼성SDI(006400)는 상승률 1.15%로 주가가 오르고 있다.이 밖에도 DL이앤씨(375500) ▲4.67%, 삼성전기(009150) ▲6.01%, 대한광통신(010170) ▲6.70%, 삼성중공업(010140) ▲3.55%, 삼성E＆A(028050) ▲0.97%, 에코프로(086520) ▲0.81%, 두산에너빌리티 ▲0.50%, 한화솔루션 ▲1.50%, 현대건설 ▲1.09%, 한미반도체(042700) ▼0.35% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자