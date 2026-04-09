[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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9일 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 21.08%의 검색 비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 20만 7000원으로 전 거래일 대비 1.66% 하락했다. 거래량은 167만 6556주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 1.36%의 하락세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 삼천당제약(000250)은 6.60% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 0.39%의 상승률로 보합권에 머물고 있다. 검색 비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 1.19% 하락하며 소폭의 하락세를 보이고 있다.6위 대우건설(047040)은 등락률 -4.43%로 하락세를 보이고 있다. 7위 삼성SDI(006400)는 0.11%의 등락률로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 8위 SK이터닉스(475150)는 2.94%의 상승세를 보이고 있다. 9위 현대건설(000720)은 3.60% 하락하며 다소의 하락세를 보이고 있다. 10위 GS건설(006360)은 하락률 4.81%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 현대무벡스(319400) ▲4.28%, 삼성중공업(010140) ▲1.06%, 에코프로(086520) ▼1.18%, 삼성E＆A(028050) ▲3.56%, 한화시스템(272210) ▲1.45%, 젬백스(082270) ▲18.80%, 한미반도체(042700) ▼1.96%, DL이앤씨(375500) ▼4.52%, 한화오션(042660) ▼1.10%, LIG넥스원(079550) ▲1.32% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자