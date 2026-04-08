[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

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7일(현지시간) 현재 미국 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 보합세를 보이며 마감했다. 다우존스 지수는 -85.42포인트(-0.18%) 내린 4만 6584.46포인트를 기록했고, 나스닥 종합 지수는 21.51포인트(0.10%) 오른 2만 2017.85포인트에 마쳤다. S＆P 500 지수는 5.02포인트(0.08%) 상승한 6616.85포인트를 기록했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 4억 5074만 1000주의 거래량을 기록하며, 4만 6744.76포인트로 시작해 4만 6744.76포인트의 최고가와 4만 6214.77포인트의 최저가 범위 내에서 마감했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 14억 4216만 5000주의 거래량을 보였으며, 2만 1927.09포인트로 시작해 2만 2024.90포인트의 최고가와 2만 1611.00포인트의 최저가를 기록했다. S＆P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 27억 3111만 9000주의 거래량으로 6601.93포인트에 시작해 6618.26포인트의 최고가와 6534.55포인트의 최저가를 기록했다.한편, 다우운송 지수는 242.40포인트(1.26%) 상승한 1만 9538.37포인트로 마감했고, 필라델피아 반도체 지수는 87.76포인트(1.11%) 오른 8003.87포인트로 마쳤다. 나스닥 100 지수는 10.21포인트(0.04%) 상승하여 2만 4202.37포인트에 마감했다.VIX 지수는 25.78포인트로 1.61포인트(6.66%) 상승했다. 이는 시장의 변동성이 다소 증가했음을 시사한다. 보통 VIX 지수가 30을 넘으면 시장의 불확실성이 높아졌다고 평가되며, 20 미만이면 안정적이라고 여겨진다.정연호 기자