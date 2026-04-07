[서울데이터랩]광전자 29.88% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

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7일 오후 3시 30분 광전자(017900)가 등락률 29.88%로 상승률 1위로 마감했다. 광전자는 장 중 2126만 9016주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 1730원 오른 7520원에 마감했다.한편 광전자의 PER은 103.01로, 주가가 상대적으로 고평가됐을 가능성을 시사한다. ROE는 1.77%로 수익성이 낮아 보인다.이어 상승률 2위 풍산홀딩스(005810)는 주가가 15.98% 급등하며 종가 5만 4800원에 상승 마감했다. 상승률 3위 MH에탄올(023150)의 주가는 5280원으로 9.77% 상승하며 선전했다. 상승률 4위 엘앤에프(066970)는 8.44% 상승하며 18만 5000원에 마감했다. 상승률 5위 형지엘리트(093240)는 8.23%의 상승세를 타고 종가 1026원에 마감했다.6위 코웨이(021240)는 종가 7만 7800원으로 7.46% 상승 마감했다. 7위 달바글로벌(483650)은 종가 16만 1800원으로 6.66% 상승 마감했다. 8위 명인제약(317450)은 종가 5만 6300원으로 6.43% 상승 마감했다. 9위 화인베스틸(133820)은 종가 1326원으로 6.16% 상승 마감했다. 10위 에코프로머티(450080)는 종가 7만 3100원으로 6.10% 상승 마감했다.이 밖에도 한화에어로스페이스(012450) 6.00%, 우성(006980) 5.40%, 에어부산(298690) 5.40%, 롯데케미칼(011170) 5.26% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.한 업계 전문가는 “광전자의 주가 상승은 최근의 기술 혁신과 맞물려 주목받고 있는 반도체 산업의 회복세에 기인할 수 있다. 하지만 광전자의 높은 PER은 투자자들에게 높은 기대를 받고 있음을 나타내며, 이는 향후 실적 개선으로 이어질 수 있는지가 관건이다”라고 설명했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자