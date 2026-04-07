[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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7일 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 31.23%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 20만 500원으로 전 거래일 대비 3.83% 상승하며 주가 상승세를 보이고 있다. 거래량은 270만 8570주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 2.60%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 삼천당제약(000250)은 16.99% 하락하며 급락 중이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 2.13%의 상승률을 보이고 있다. 검색비율 5위 삼성E＆A(028050)는 11.50%의 급등세를 보이고 있다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 1.57%로 상승세를 보이고 있다. 7위 삼성SDI(006400)는 -0.11%의 등락률로 주가가 보합권에 머물고 있다. 8위 펄어비스(263750)는 1.50% 하락하며 주가가 소폭 하락 중이다. 9위 한미반도체(042700)는 3.17% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 SK이터닉스(475150)는 하락률 2.90%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 서울반도체(046890) ▲15.87%, 풍산홀딩스(005810) ▲11.96%, 삼성E＆A ▲11.50%, 삼성전자 ▲3.83%, LIG넥스원(079550) ▲3.21%, 한미반도체 ▲3.17%, 에코프로(086520) ▲2.24%, 현대차 ▲2.13%, SK하이닉스 ▲2.60%, 두산에너빌리티 ▲1.57% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자