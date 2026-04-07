[서울데이터랩] 광전자 26.94% 폭등…실시간 상승률 1위

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7일 오전 9시 30분 광전자(017900)가 등락률 26.94%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 광전자는 개장 직후 5분간 652만 9812주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 1560원 오른 7350원이다.한편 광전자의 PER은 100.68로 상대적으로 높은 수준이며, ROE는 1.77%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 풍산홀딩스(005810)는 현재가 5만 2900원으로 주가가 11.96% 급등하고 있다. 상승률 3위 삼성E＆A(028050)는 현재 4만 9750원으로 8.98% 상승하고 있다. 상승률 4위 신성이엔지(011930)는 7.69% 상승하며 3850원에 거래되고 있다. 상승률 5위 삼화콘덴서(001820)는 7.16%의 상승세를 보이며 5만 9900원에 거래되고 있다.6위 코오롱(002020)은 현재가 6만 7100원으로 6.51% 상승 중이다. 7위 한세엠케이(069640)는 현재가 645원으로 6.26% 상승 중이다. 8위 일신석재(007110)는 현재가 1566원으로 6.24% 상승 중이다. 9위 달바글로벌(483650)은 현재가 16만 1000원으로 6.13% 상승 중이다. 10위 LIG넥스원(079550)은 현재가 85만 6000원으로 5.68% 상승 중이다.이 밖에도 명인제약(317450) 5.10%, 에코프로머티(450080) 4.93%, 한화비전(489790) 4.80%, PI첨단소재(178920) 4.76% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자