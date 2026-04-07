[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6일(현지시간) 미국 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 모두 상승하며 마감했다. 다우존스 지수는 165.21포인트(0.36%) 오른 4만 6669.88을 기록했고, 나스닥 종합 지수는 117.16포인트(0.54%) 상승한 2만 1996.34에 도달했다. S＆P 500 지수 역시 29.14포인트(0.44%) 오른 6611.83에 머물렀다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 3억 3662만 1000주의 거래량을 기록하며 4만 6472.20으로 시작해 4만 6701.10의 최고가와 4만 6354.95의 최저가를 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 12억 9095만 1000주의 거래량으로 2만 1939.80으로 개장하여 2만 2052.42의 최고가와 2만 1864.50의 최저가를 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 23억 1675만 6000주의 거래량을 보이며 6587.66으로 시작해 6618.13의 최고가와 6579.72의 최저가를 기록했다.한편 다우운송 지수는 207.46포인트(1.09%) 상승하며 1만 9295.97을 기록했고, 나스닥 100 지수는 146.63포인트(0.61%) 오른 2만 4192.17로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 82.72포인트(1.06%) 상승하여 7916.11에 도달했다.VIX 지수는 0.30포인트(1.26%) 상승한 24.17을 기록했다. 이 지수는 20을 넘어 불확실성이 다소 증가했음을 시사한다.정연호 기자