[서울데이터랩]케어젠 16.28% 급락 코스닥 시가총액 상위 종목 혼조세

코스닥 시가총액 상위 종목들이 상승과 하락을 오가는 혼조세를 보이고 있다.
6일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 36만 7000원으로 전 거래일 대비 0.41% 상승하며 거래량 14만 470주를 기록하고 있다. 시가총액은 19조 6469억원이며, 외국인 비율은 13.93%이다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 19만 9000원으로 3.32%의 상승세를 보이며, 거래량은 40만 8692주에 달한다. 시가총액은 19조 4683억원이며, 외국인 비율은 14.05%이다.
시가총액 3위 에코프로(086520)는 0.92% 상승하며 14만 2800원에 거래되고 있다. 삼천당제약(000250)은 1.23% 상승, 레인보우로보틱스(277810)는 0.19% 상승했다. 반면 에이비엘바이오(298380)는 1.28% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 2.89% 하락, 리노공업(058470)은 3.08% 하락을 기록하고 있다. HLB(028300)는 보합세를 보이며, 펩트론(087010)은 0.54% 하락하고 있다.
한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(141080) ▼3.77%, 원익IPS(240810) ▲0.35%, ISC(095340) ▲2.32%, 보로노이(310210) ▼3.76%, 케어젠(214370) ▼16.28%, 이오테크닉스(039030) ▼1.26%, 펄어비스(263750) ▼3.32%, 로보티즈(108490) ▼1.02%, 우리기술(032820) ▼4.40%, HPSP(403870) ▼0.83% 등의 성적을 기록하고 있다.
상위 종목들의 주가 등락은 엇갈리지만, 에코프로비엠과 ISC가 상승세를 보이며 주목받고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들은 비교적 안정적인 거래를 보이고 있으며, 거래량은 우리기술이 813만 8174주로 가장 활발한 모습을 보인다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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