[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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6일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 20.88%의 검색 비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 2450원으로 전 거래일 대비 3.36% 상승하며 상승세를 보이고 있다. 거래량은 122만 9379주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 1.03%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 삼천당제약(000250)은 4.01% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 대한광통신(010170)은 개장 초반부터 5.49% 상승세를 보이고 있다. 검색 비율 5위 SK이터닉스(475150)는 6.45% 하락하며 하락세를 보이고 있다.6위 펄어비스(263750)는 등락률 -1.11%로 하락세를 보이고 있다. 7위 현대차(005380)는 0.74%의 등락률로 주가가 보합권에 머물고 있다. 8위 두산에너빌리티(034020)는 1.97%의 상승세를 보이고 있다. 9위 한화솔루션(009830)은 3.07% 하락하며 하락세를 보이고 있다. 10위 풍산(103140)은 22.42%로 폭등하고 있다.이 밖에도 대우건설(047040) 3.81%, 삼성SDI(006400) 3.08%, 삼성E＆A(028050) 11.47%, SK하이닉스 1.03%, 삼성전자 3.36%, 삼천당제약 4.01%, 대한광통신 5.49%, 두산에너빌리티 1.97%, 한화솔루션 -3.07%, 펄어비스 -1.11% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자