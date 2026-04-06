[서울데이터랩]‘풍산홀딩스’ 29.99% 상한가…실시간 상승률 1위

6일 오전 9시 10분 풍산홀딩스(005810)가 등락률 29.99%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 풍산홀딩스는 개장 직후 3만 5668주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 1만 900원 오른 4만 7250원이다.
한편 풍산홀딩스의 PER은 9.15로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 6.57%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.
이어 상승률 2위 광전자(017900)는 현재가 5510원으로 주가가 23.68% 폭등하고 있다. 상승률 3위 풍산(103140)은 현재 11만 8200원으로 22.11% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 인스코비(006490)는 22.05% 폭등하며 537원에 거래되고 있다. 상승률 5위 후성(093370)은 17.94%의 급등세를 타고 1만 520원에 거래되고 있다.
6위 계양전기우(012205)는 현재가 1만 2880원으로 9.80% 상승 중이다. 7위 티엠씨(217590)는 현재가 2만 2250원으로 8.80% 상승 중이다. 8위 코리아써키트(007810)는 현재가 7만 3900원으로 8.68% 상승 중이다. 9위 롯데에너지머티리얼즈(020150)는 현재가 4만 3400원으로 7.29% 상승 중이다. 10위 삼성E＆A(028050)는 현재가 4만 3300원으로 6.78% 상승 중이다.
이밖에도 효성티앤씨(298020) 6.38%, LS ELECTRIC(010120) 6.37%, 포스코DX(022100) 5.57%, 일진전기(103590) 5.35% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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