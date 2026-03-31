[서울데이터랩]SK증권우 29.98% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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31일 오후 3시 35분 SK증권우(001515)가 등락률 29.98%로 상승률 1위로 마감했다. SK증권우는 장 중 355만 8539주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1490원 오른 6460원에 마감했다.한편 SK증권우의 PER은 807.50으로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 정보가 부족하여 정확한 수익성 판단이 어렵다.이어 상승률 2위 남선알미우(008355)는 주가가 29.98% 폭등하며 종가 1만 6650원에 마감했다. 상승률 3위 조일알미늄(018470)의 주가는 1609원으로 29.97% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 남선알미늄(008350)은 29.96% 상승하며 1800원에 마감했다. 상승률 5위 삼아알미늄(006110)은 29.89%의 상승세를 타고 종가 4만 200원에 마감했다.6위 흥아해운(003280)은 종가 3980원으로 29.85% 상승 마감했다. 7위 알루코(001780)는 종가 2655원으로 23.78% 상승 마감했다. 8위 STX그린로지스(465770)는 종가 7150원으로 18.18% 상승 마감했다. 9위 한국주강(025890)은 종가 1956원으로 9.40% 상승 마감했다. 10위 삼성E＆A(028050)는 종가 3만 5700원으로 7.37% 상승 마감했다.이밖에도 대한해운(005880) 5.97%, 대한조선(439260) 5.41%, 만호제강(001080) 5.38%, 한일철강(002220) 5.21%, 태원물산(001420) 4.86%, 경동나비엔(009450) 4.83%, 에스엠벡셀(010580) 4.61%, CJ CGV(079160) 4.12%, KR모터스(000040) 3.47%, 에이피알(278470) 3.37% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 SK증권우의 높은 등락률에 대해 “증권주는 일반적으로 시장의 변동성에 민감하게 반응하며, SK증권우는 최근의 시장 변화에 따라 투자자들의 주목을 받았을 가능성이 크다”고 설명했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자