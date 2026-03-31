[서울데이터랩]3월 31일 코스피 주요 종목 마감시황

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3월 31일 한국거래소에 따르면 SK증권우(001515)는 전 거래일 대비 29.98% 상승한 6460원에 거래를 마감하며 이날 코스피 상승률 1위를 차지했다. 남선알미우(008355)는 29.98% 상승한 1만 6650원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 조일알미늄(018470)은 29.97% 상승한 1609원, 남선알미늄(008350)은 29.96% 상승한 1800원, 삼아알미늄(006110)은 29.89% 상승한 4만 200원에 각각 거래를 마감했다.티웨이항공은 전 거래일 대비 21.85% 하락한 844원에 거래를 마감하며 코스피 하락률 1위를 기록했다. 부광약품은 19.51% 하락한 7300원, 삼양바이오팜은 15.84% 하락한 12만 100원에 거래를 마쳤다. KEC는 15.75% 하락한 1615원, 경보제약은 14.76% 하락한 7160원에 각각 거래를 마감했다.시가총액 상위 종목 중 상승하거나 보합세를 보인 종목은 없었다. 삼성전자는 3541만 7129주가 거래되며 5.16%의 하락세를 기록했다. SK하이닉스는 674만 3938주의 거래량을 기록하며 7.56% 하락했다. 삼성전자우는 5.86% 하락한 11만 4000원, LG에너지솔루션은 3.78% 하락한 39만 4500원에 거래를 마쳤다. 현대차는 5.11% 하락한 44만 5500원에 거래를 마감했다. 삼성바이오로직스는 1.70% 하락한 150만 4000원, 한화에어로스페이스는 4.51% 하락한 124만 9000원, SK스퀘어는 8.53% 하락한 46만 6500원에 각각 거래를 마감했다. 두산에너빌리티는 2.55% 하락한 9만 1800원, 기아는 4.16% 하락한 14만 5200원에 거래를 마쳤다.이날 코스피 주요 종목들은 대체로 하락세를 보이며 약세를 나타냈다. 투자자들은 현재 시장 상황을 면밀히 관찰하며 신중하게 대응할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자