[서울데이터랩]‘메쥬’ 199.54% 폭등…실시간 상승률 1위

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26일 오전 9시 15분 메쥬(0088M0)가 등락률 +199.54%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 메쥬는 개장 직후 5분간 138만 6954주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 4만 3100원 오른 6만 4700원이다.한편 메쥬의 PER은 -49.05로 현재 시장에서 과대평가되었을 가능성이 있으며, ROE는 25.68%로 수익성을 높게 유지하고 있다.이어 상승률 2위 이노인스트루먼트(215790)는 현재가 852원으로 주가가 29.88% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 케이엠제약(225430)은 현재 617원으로 28.54% 폭등하고 있다. 상승률 4위 엔비알모션(0004V0)은 26.25% 상승하며 2만 1450원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한국첨단소재(062970)는 23.97%의 상승세를 타고 3775원에 거래되고 있다.6위 코퍼스코리아(322780)는 현재가 396원으로 21.47% 상승 중이다. 7위 우리넷(115440)은 현재가 1만 5250원으로 18.49% 상승 중이다. 8위 기가레인(049080)은 현재가 1020원으로 17.38% 상승 중이다. 9위 중앙첨단소재(051980)는 현재가 1983원으로 16.65% 상승 중이다. 10위 엔켐(348370)은 현재가 4만 4750원으로 15.04% 상승 중이다.이밖에도 에코플라스틱(038110) ▲14.88%, 고바이오랩(348150) ▲14.29%, 넥스트아이(137940) ▲11.66%, 큐리오시스(494120) ▲11.47%, 스피어(347700) ▲11.38%, SCL사이언스(246960) ▲10.90%, 스테이지원엔터(078860) ▲10.51%, 아모텍(052710) ▲10.38%, 제이에스링크(127120) ▲10.26%, 소프트센우(032685) ▲9.66% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자