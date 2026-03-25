[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거래대금 무려 2천3백8십억원 돌파

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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 25일 한국거래소에 따르면 흥아해운(003280)이 6800만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 3490원이며, 시가총액의 약 28.50%에 해당하는 2389억 9200만원의 거래대금이 집중되고 있다. PER은 27.48, ROE는 12.66으로 안정적인 재무 지표를 보인다. SK증권(001510)은 2220원으로 주가가 하락하며 거래량 5700만주를 기록하고 있다. 거래대금은 1331억 700만원으로 시가총액의 약 12.70%에 달하며, PER 277.50, ROE -13.91로 상대적으로 높은 밸류에이션을 보여준다.광전자(017900)는 29.83% 폭등하며 현재가 3395원에 거래되고 있으며, 거래량 3100만주를 기록하고 있다. 대우건설(047040)은 1만 6430원, 대한해운(005880)은 2445원에 각각 거래되고 있으며 등락률은 소폭 상승세를 보인다. 부광약품(003000)은 29.96%의 상한가를 기록하며 주가 9240원에 거래되고 있다. 서울식품(004410), KEC(092220), 한국ANKOR유전(152550)은 각각 하락세를 보이며, 삼성전자(005930)는 1.21% 상승한 19만 2000원에 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한국전자홀딩스(006200) ▲15.78%, 신성이엔지(011930) ▲3.96%, SK증권우(001515) ▲14.00%, 진흥기업(002780) ▲0.30%, 한화생명(088350) ▲3.10%, 경보제약(214390) ▲13.51%, 에이프로젠(007460) ▼2.69%, 한온시스템(018880) ▲3.18%, 인스코비(006490) ▲17.11%, 삼양패키징(272550) ▲18.23% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 광전자와 부광약품이 있다. 광전자는 거래대금이 시가총액의 50%에 육박하며 폭등세를 보이고 있고, 부광약품 역시 상한가를 기록하며 강한 매수세가 이어지고 있다. 반면 SK증권과 한국ANKOR유전은 각각 거래대금 대비 하락세를 보이며 시장의 관심이 집중되고 있다.전체적으로 코스피 시장은 높은 거래량과 함께 일부 종목의 급등, 급락이 교차하는 가운데 투자자들의 주의 깊은 접근이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자