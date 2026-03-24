[서울데이터랩]와이어블 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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24일 오후 15시 40분 와이어블(065530)(340690)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 와이어블은 장 중 18,184,442주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 426원 오른 1,846원에 마감했다.한편 와이어블의 PER은 34.19로 다소 높은 편이며, ROE는 3.96%로 수익성이 적당한 수준으로 평가된다.이어 상승률 2위 큐에스아이(066310)(066310)는 주가가 29.98% 상승하며 종가 13,180원에 상승 마감했다. 상승률 3위 오디텍(080520)(080520)의 주가는 3,945원으로 29.98% 상승하며 강세를 보였다. 상승률 4위 네오펙트(290660)(290660)는 29.98% 상승하며 1,652원에 마감했다. 상승률 5위 우리로(046970)(046970)는 29.97%의 상승세를 타고 종가 4,575원에 마감했다.6위 해성옵틱스(076610)(076610)는 종가 1,930원으로 29.97% 상승 마감했다. 7위 에이전트AI(060900)(109820)는 종가 460원으로 29.94% 상승 마감했다. 8위 기가레인(049080)(049080)은 종가 669원으로 29.90% 상승 마감했다. 9위 에이스테크(088800)(088800)는 종가 4,195원으로 29.88% 상승 마감했다. 10위 한국첨단소재(062970)(080650)는 종가 2,345원으로 29.84% 상승 마감했다.이밖에도 이노인스트루먼트(215790)(215790) ▲29.82%, 머큐리(100590)(100590) ▲29.81%, 파이버프로(368770)(036690) ▲29.79%, 대성하이텍(129920)(129920) ▲23.47%, 셀바스AI(108860)(108860) ▲22.88%, 애드바이오텍(179530)(179530) ▲21.70%, 에프알텍(073540)(073540) ▲21.30%, 우리넷(115440)(115440) ▲20.73%, 에이치브이엠(295310)(089600) ▲19.34%, 쏘닉스(088280)(054180) ▲19.22% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “와이어블의 이번 상승은 시장에서의 긍정적인 전망과 기대감이 반영된 결과로 볼 수 있다”고 분석했다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자