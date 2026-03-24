[서울데이터랩]SK증권우 29.96% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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24일 오후 15시 35분 SK증권우(001515)가 등락률 +29.96%로 상승률 1위로 마감했다. SK증권우는 장 중 2,288,735주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,630원 오른 7,070원에 마감했다.한편 SK증권우의 PER은 883.75로 매우 높은 수준을 보이고 있으며, 이는 시장에서 해당 종목에 대해 높은 평가를 내리고 있음을 시사한다. ROE는 N/A로 나타났다.이어 상승률 2위 광전자(017900)는 주가가 29.78% 폭등하며 종가 2,615원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한국전자홀딩스(006200)의 주가는 906원으로 21.12% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 부광약품(003000)은 17.72% 급등하며 7,110원에 마감했다. 상승률 5위 에이엔피(015260)는 15.56%의 상승세를 타고 종가 661원에 마감했다.6위 삼양패키징(272550)은 종가 14,040원으로 14.99% 상승 마감했다. 7위 세아베스틸지주(001430)는 종가 68,900원으로 14.07% 상승 마감했다. 8위 프레스티지바이오파마(950210)는 종가 10,350원으로 13.49% 상승 마감했다. 9위 엘앤에프(066970)는 종가 125,000원으로 11.51% 상승 마감했다. 10위 에코프로머티(450080)는 종가 68,000원으로 11.48% 상승 마감했다.이밖에도 SGC에너지(005090) ▲10.65%, 코오롱인더(120110) ▲10.38%, LG에너지솔루션(373220) ▲10.25%, 비비안(002070) ▲9.77%, 엘브이엠씨홀딩스(900140) ▲9.71%, 에이프로젠바이오로직스(003060) ▲9.42%, 삼일씨엔에스(004440) ▲9.16%, 풀무원(017810) ▲8.89%, 동양2우B(001527) ▲8.43%, 영풍(000670) ▲8.29% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “SK증권우의 높은 상승률은 투자자들의 높은 관심을 반영하며, 금융 섹터 내에서의 위치를 공고히 하는 계기가 될 수 있다”고 전했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자