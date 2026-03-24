[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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삼성전자(005930)가 3월 24일 장 마감 5분 만에 13.94%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 189,700원으로 전 거래일 대비 1.83% 상승하며 마감했다. 거래량은 24,790,964주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 5.68%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 엔켐(348370)은 -29.94%의 하락률로 하한가를 기록했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 -0.60%로 보합 마감했다. 검색비율 5위 대우건설(047040)은 -3.87% 하락 마감했다.6위 셀트리온(068270)은 등락률 6.00%로 크게 상승했다. 7위 현대차(005380)는 1.44% 상승했다. 8위 우리기술(032820)은 2.66% 상승 마감했다. 9위 알테오젠(196170)은 7.56%의 상승세를 보였다. 10위 LG에너지솔루션(373220)은 10.25%의 상승률로 거래를 마쳤다.이 밖에도 에코프로(086520) ▲6.73%, 삼천당제약(000250) ▼0.53%, 한화솔루션(009830) ▼3.23%, 흥아해운(003280) ▼4.69%, 펄어비스(263750) ▼2.51%, 하이브(352820) ▼0.86%, 삼성SDI(006400) ▲5.58%, 한화시스템(272210) ▲2.66%, 차백신연구소(261780) ▲7.55%, SK이터닉스(475150) ▼3.72% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자