[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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24일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 20.48%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 19만 4300원으로 전 거래일 대비 4.29% 상승하며 강세를 보이고 있다. 거래량은 164만 8486주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 5.89%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 3.92% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 3.87%의 상승률로 강세를 보이고 있다. 검색 비율 5위 SK이터닉스(475150)는 8.74% 상승하며 급등세를 보이고 있다.6위 에코프로(086520)는 등락률 5.52%로 상승세를 보이고 있다. 7위 엔켐(348370)은 -24.68%의 등락률로 주가가 폭락 중이다. 8위 펄어비스(263750)는 -0.96%의 하락세를 보이고 있다. 9위 삼천당제약(000250)은 5.95% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 하이브(352820)는 상승률 3.27%로 강세를 보이고 있다.이 밖에도 한화솔루션(009830) ▲2.26%, 한미반도체(042700) ▲2.86%, 셀트리온(068270) ▲3.29%, 한화시스템(272210) ▲0.24%, NAVER(035420) ▲2.87%, 삼성SDI(006400) ▲4.65%, 삼성중공업(010140) ▲3.85%, 삼성E＆A(028050) ▲4.59%, 한화오션(042660) ▲3.70%, 미래에셋증권(006800) ▲3.39% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자