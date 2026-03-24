[서울데이터랩]에이엔피 29.37% 폭등…실시간 상승률 1위

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24일 오전 9시 30분 에이엔피(015260)가 등락률 29.37%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 에이엔피는 개장 직후 5분간 54만 5102주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 168원 오른 740원이다.한편 에이엔피의 PER은 -3.19로 평가되며, ROE는 -35.66%로 수익성에 대한 우려를 낳고 있다.이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 현재가 6870원으로 주가가 26.29% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에이프로젠(007460)은 현재 379원으로 19.18% 급등하며 시장에서 주목받고 있다. 상승률 4위 에이프로젠바이오로직스(003060)는 14.94% 상승하며 354원에 거래되고 있다. 상승률 5위 부광약품(003000)은 13.08%의 강세를 보이며 6830원에 거래되고 있다.6위 KEC(092220)는 현재가 1892원으로 10.97% 상승 중이다. 7위 프레스티지바이오파마(950210)는 현재가 1만 100원으로 10.75% 상승 중이다. 8위 대우건설(047040)은 현재가 1만 8880원으로 10.67% 상승 중이다. 9위 한일홀딩스(003300)는 현재가 2만 1400원으로 9.86% 상승 중이다. 10위 엘앤에프(066970)는 현재가 12만 2600원으로 9.37% 상승 중이다.이 밖에도 경보제약(214390) 9.30%, 코오롱인더(120110) 8.57%, 이수스페셜티케미컬(457190) 8.50%, 코아스(071950) 7.76%, 삼성SDI(006400) 6.77%, 두산(000150) 6.75%, SKC(011790) 6.72%, 에코프로머티(450080) 6.72%, 롯데에너지머티리얼즈(020150) 6.56%, SGC에너지(005090) 6.46% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자