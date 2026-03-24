[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

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23일(현지시간) 미국 주요 주가지수들이 상승세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 모두 1% 이상의 상승을 기록하며 강세를 나타냈다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 4만 6208.47포인트로 마감하며 631.00포인트(1.38%) 올랐다. 하루 거래량은 5억 3017만 7000주로 집계됐으며, 시작가는 4만 5803.82, 최고가는 4만 6712.33, 최저가는 4만 5803.82를 기록했다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 2만 1946.76포인트로 마감하며 299.15포인트(1.38%) 상승했다. 하루 거래량은 16억 6896만 7000주였으며, 시작가는 2만 1995.78, 최고가는 2만 2189.34, 최저가는 2만 1865.80으로 나타났다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6581.00포인트로 마무리되며 74.52포인트(1.15%) 올랐다. 하루 거래량은 34억 5736만주, 시작가는 6574.96, 최고가는 6651.62, 최저가는 6565.55였다.반면 다우운송과 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 각각 상승세를 보였다. 다우운송 지수는 1만 8085.77포인트로 236.76포인트(1.33%) 상승했고, 나스닥 100 지수는 2만 4188.59포인트로 290.44포인트(1.22%) 올랐으며, 필라델피아 반도체 지수는 7773.13포인트로 102.52포인트(1.34%) 상승했다.한편 VIX 지수는 26.15로 마감되며 0.63포인트 하락(-2.35%)했다. 이는 시장이 비교적 안정적인 상태에 있음을 나타낸다.정연호 기자