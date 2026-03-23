[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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삼성전자(005930)가 3월 23일 장 마감 5분 만에 17.46%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 186,300원으로 전 거래일 대비 6.57% 하락하며 마감했다. 거래량은 30,247,919주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 하락률 7.35%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 6.19% 하락 마감했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 하락률 8.12%의 큰 낙폭으로 하락했다. 검색비율 5위 대우건설(047040)은 10.73% 하락하며 마감했다.6위 펄어비스(263750)는 등락률 0.60%로 보합을 기록했다. 7위 하이브(352820)는 -15.55%의 등락률로 주가가 급락했다. 8위 우리기술(032820)은 7.22% 하락세로 거래를 마쳤다. 9위 삼천당제약(000250)은 3.75% 상승 마감했다. 10위 한화솔루션(009830)은 10.06% 하락했다.이 밖에도 SK증권(001510) ▼8.12%, SK오션플랜트(100090) ▲7.24%, 흥아해운(003280) ▲19.64%, NAVER(035420) ▼5.64%, 삼성E＆A(028050) ▲1.84%, SK이터닉스(475150) ▼10.18%, 삼성중공업(010140) ▼8.93%, 에코프로(086520) ▼7.49%, 한화시스템(272210) ▼8.82%, 레인보우로보틱스(277810) ▼9.86% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자