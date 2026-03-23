[서울데이터랩]SK증권우 29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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23일 오후 3시 35분 SK증권우(001515)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. SK증권우는 장 중 4,129,499주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,255원 오른 5,440원에 마감했다.한편 SK증권우의 PER은 680.00으로 나타났다. ROE는 N/A로 측정되지 않았다.이어 상승률 2위 KEC(092220)는 주가가 21.18% 폭등하며 종가 1,705원에 상승 마감했다. 상승률 3위 흥아해운(003280)의 주가는 3,625원으로 19.64% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 티엠씨(217590)는 18.43% 상승하며 27,950원에 마감했다. 상승률 5위 한국ANKOR유전(152550)은 15.73%의 상승세를 타고 287원에 마감했다.6위 경보제약(214390)은 7,960원으로 11.33% 상승 마감했다. 7위 주성코퍼레이션(109070)은 종가 1,357원으로 10.78% 상승 마감했다. 8위 SK오션플랜트(100090)는 종가 27,400원으로 7.24% 상승 마감했다. 9위 한일홀딩스(003300)는 19,480원으로 6.27% 상승 마감했다. 10위 태경케미컬(006890)은 9,100원으로 5.81% 상승 마감했다.이밖에도 삼영전자(005680) ▲5.58%, 세우글로벌(013000) ▲4.37%, 대성에너지(117580) ▲4.04%, 비에이치(090460) ▲3.84%, 효성티앤씨(298020) ▲3.81%, 삼양패키징(272550) ▲3.65%, 미원화학(134380) ▲3.60%, 서울식품우(004415) ▲3.35%, HD현대에너지솔루션(322000) ▲3.28%, 핸즈코퍼레이션(143210) ▲3.27% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자