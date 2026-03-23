[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 무려 3879억원 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.23일 한국거래소에 따르면 SK증권(001510)이 1억 4999만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2455원이며, 거래대금은 3682억 2500만원에 이른다. 시가총액 1조 1602억원 대비 거래대금 비율은 약 31.74%로, 시장에서 상당한 자금 유입이 있었음을 시사한다. SK증권은 PER 306.88, ROE -13.91로 재무 지표상 불안정한 상태다. 흥아해운(003280)은 1억 2488만주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있다. 현재 주가는 3650원이며, 거래대금은 4558억 1200만원으로 시가총액 8776억원 대비 거래대금 비율은 약 51.94%에 달한다. 흥아해운은 PER 32.02, ROE 20.08로 건전한 재무 상태를 보이고 있다.KEC(092220)는 현재 1694원이며 20.40% 상승하고 있고, 5607만주가 거래되고 있다. 한국ANKOR유전(152550)은 280원으로 12.90% 상승하며, 3913만주가 거래됐다. 대우건설(047040)은 1만 7360원으로 9.16% 하락하고 있으며, 거래량은 3104만주다. 대한해운(005880)은 2265원으로 3.62% 하락하며 2845만주가 거래되고 있다. 삼성전자(005930)는 18만 8100원으로 5.67% 하락하며, 2004만주가 거래되고 있다. 에이프로젠바이오로직스(003060)는 325원으로 3.27% 하락하며 1550만주가 거래되고 있다. 주성코퍼레이션(109070)은 1400원으로 14.29% 상승하며 1211만주가 거래됐다. SH에너지화학(002360)은 416원으로 2.72% 상승하며 1182만주가 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 서울식품(004410) ▼2.40%, 진흥기업(002780) ▼7.91%, 신성이엔지(011930) ▼4.58%, SK오션플랜트(100090) ▲10.57%, 대성에너지(117580) ▲5.83%, 에이프로젠(007460) ▼6.41%, 아남전자(008700) ▼3.33%, 한화생명(088350) ▼7.65%, 한온시스템(018880) ▼5.07%, 경보제약(214390) ▲4.76% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 흥아해운과 KEC가 있다. 흥아해운은 거래대금이 시가총액 대비 51.94%를 기록하며 급등한 반면, KEC는 거래대금 비율이 낮지만 높은 상승률을 보이고 있다. 반면 삼성전자와 대우건설은 각각 5.67%와 9.16%의 하락률을 기록하며 거래량도 높은 수준을 유지하고 있다.전체적으로 코스피 시장은 특정 종목들의 급등과 하락이 혼재된 장세를 보이고 있으며, 투자자들의 관심이 집중되는 가운데 변동성이 높은 상황이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자