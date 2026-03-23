[서울데이터랩]코스닥 상위 종목 중 올릭스 9.95% 하락세

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코스닥 상위 종목 중 올릭스(226950) 9.95% 하락세레인보우로보틱스(277810) ▼9.56%, 리가켐바이오(141080) ▼9.11%, 에이비엘바이오(298380) ▼10.60% 등락폭 보여코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.23일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 현재가 44만 1000원으로 전 거래일 대비 0.34% 상승세를 기록하고 있다. 시가총액은 23조 5961억원이며 외국인 비율은 13.79%에 해당한다. 한편 시가총액 3위인 에코프로(086520)는 현재가 9만 6900원으로 1.12% 하락세를 보이며 시가총액은 13조 1703억원이다. 외국인 비율은 20.84%로 나타났다.시가총액 상위 종목들을 살펴보면 에코프로비엠(247540)은 5.73% 하락, 레인보우로보틱스는 9.56% 하락, 에이비엘바이오는 10.60% 하락, 리노공업(058470)은 4.30% 하락, 펩트론(087010)은 0.58% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 6.11% 하락, 리가켐바이오는 9.11% 하락을 기록하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HLB(028300) ▼5.13%, 원익IPS(240810) ▼4.80%, 케어젠(214370) ▼6.34%, 보로노이(310210) ▼6.93%, 이오테크닉스(039030) ▼0.93%, ISC(095340) 0.00%, 우리기술(032820) ▼3.70%, HPSP(403870) ▼2.83%, 로보티즈(108490) ▼7.66%, 올릭스 ▼9.95% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 하락세를 보이며 특히 올릭스는 9.95% 하락하며 가장 큰 변동성을 보였다. 거래량 측면에서는 우리기술이 1559만 6880주로 가장 활발하게 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자