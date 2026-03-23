[서울데이터랩]SK스퀘어 8.39% 하락하며 거래량 집중

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코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보이고 있다.23일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 18만 7700원으로 전 거래일 대비 5.87% 하락하고 있다. 시가총액은 1111조 1600억원이며, 외국인 비율은 49.50%다. SK하이닉스(000660)는 93만 9000원으로 6.75% 하락했으며, 거래량은 238만 9840주를 기록하고 외국인 비율은 53.45%다.삼성전자우(005935)는 4.74% 하락했고, 현대차(005380)는 5.51% 하락했다. LG에너지솔루션(373220)은 4.39% 하락, SK스퀘어(402340)는 8.39% 하락, 삼성바이오로직스(207940)는 4.31% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 6.93% 하락했으며, 한화에어로스페이스(012450)는 5.53% 하락, 기아(000270)는 4.69% 하락했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) ▼6.77%, HD현대중공업(329180) ▼8.77%, 삼성물산(028260) ▼7.39%, 삼성생명(032830) ▼5.62%, 셀트리온(068270) ▼6.39%, 신한지주(055550) ▼7.87%, 한화오션(042660) ▼6.20%, 미래에셋증권(006800) ▼7.98%, 현대모비스(012330) ▼5.74%, HD현대일렉트릭(267260) ▼4.69% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들이 대부분 하락세를 보이며, SK스퀘어와 HD현대중공업이 각각 8.39%와 8.77%의 큰 하락폭을 기록하고 있다. 반면 거래량은 삼성전자가 가장 높으며, 외국인 비율은 삼성전자우가 76.49%로 높게 나타난다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자