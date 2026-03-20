[서울데이터랩]아이엠바이오로직스 300% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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20일 오후 3시 40분 아이엠바이오로직스(493280)가 등락률 300.00%로 상승률 1위로 마감했다. 아이엠바이오로직스는 장 중 108만 7296주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 7만 8000원(300.00%) 오른 10만 4000원에 마감했다.한편 아이엠바이오로직스의 PER은 -80.62로 적자를 나타냈으며, ROE는 16.62%로 수익성이 양호한 수준이다.이어 상승률 2위 우리로(046970)는 주가가 29.98% 상한가에 도달하며 종가 2710원에 마감했다. 상승률 3위 서전기전(189860)의 주가는 6210원으로 29.92% 상한가를 기록하며 강세를 보였다. 상승률 4위 제이케이시냅스(060230)는 29.89% 상승하며 478원에 마감했다. 상승률 5위 오늘이엔엠(192410)은 29.89%의 상승세를 타고 3020원에 마감했다.6위 미디어젠(279600)은 8780원으로 29.88% 상승 마감했다. 7위 네패스아크(330860)는 종가 2만 5000원으로 29.87% 상승 마감했다. 8위 빛과전자(069540)는 종가 2190원으로 29.82% 상승 마감했다. 9위 에쎈테크(043340)는 588원으로 29.80% 상승 마감했다. 10위 태웅(044490)은 5만 7300원으로 26.49% 상승 마감했다.이 밖에도 더코디(224060) ▲25.84%, 하이텍팜(106190) ▲25.42%, 오르비텍(046120) ▲24.77%, 태광(023160) ▲23.53%, RF머트리얼즈(327260) ▲22.15%, 티케이케미칼(104480) ▲21.41%, 유니슨(018000) ▲20.75%, 주성엔지니어링(036930) ▲19.34%, 핌스(347770) ▲18.59%, 싸이토젠(217330) ▲18.19% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자