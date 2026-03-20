[서울데이터랩]한신공영 29.99% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

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20일 오후 3시 30분 한신공영(004960)이 등락률 29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 한신공영은 장 중 110만 7876주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 4090원 오른 1만 7730원에 마감했다.한편 한신공영의 PER은 10.85로 비교적 저평가되고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 0.89%로 수익성은 다소 낮은 수준이다.이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 주가가 29.97% 상한가를 기록하며 종가 4185원에 상승 마감했다. 상승률 3위 주성코퍼레이션(109070)의 주가는 1225원으로 29.90% 상한가를 기록했다. 상승률 4위 DL이앤씨(375500)는 22.64% 상승하며 6만 3650원에 마감했다. 상승률 5위 SK오션플랜트(100090)는 29.83%의 상승세를 보이며 2만 5550원에 마감했다.6위 에이프로젠바이오로직스(003060)는 336원으로 29.73% 상승 마감했다. 7위 SNT에너지(100840)는 종가 5만 3300원으로 28.28% 상승 마감했다. 8위 DL(000210)은 종가 6만 4900원으로 26.51% 상승 마감했다. 9위 GS건설(006360)은 3만 1800원으로 22.54% 상승 마감했다. 10위 DL이앤씨2우(전환)(37550L)는 4만 5600원으로 21.12% 상승 마감했다.이 밖에도 티엠씨(217590) 20.53%, SGC에너지(005090) 19.73%, 우진(105840) 19.31%, SK증권(001510) 18.58%, DL이앤씨우(37550K) 18.46%, 대우건설(047040) 18.18%, 한미글로벌(053690) 17.49%, BYC(001460) 16.49%, 삼양바이오팜(0120G0) 15.70%, HL D＆I(014790) 15.29% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자