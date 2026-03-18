[서울데이터랩]‘다이나믹디자인’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

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18일 오전 9시 30분 다이나믹디자인(145210)이 등락률 30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 다이나믹디자인은 개장 직후 5분간 101만 1845주가 거래됐으며 주가는 현재가 대비 299원이다.한편 다이나믹디자인의 PER은 0.61로 상당히 저평가된 상태로 보이며, ROE는 -12.87%로 수익성 측면에서 부진한 모습을 보이고 있다.이어 상승률 2위 신세계 I＆C(035510)는 현재가 2만 8000원으로 주가가 23.89% 폭등하고 있다. 상승률 3위 삼화콘덴서(001820)는 현재 6만 4000원으로 18.74% 급등하며 활발한 거래가 이뤄지고 있다. 상승률 4위 에스엠벡셀(010580)은 10.30% 상승하며 2195원에 거래되고 있다. 상승률 5위 삼영(003720)은 8.47%의 상승세를 타고 7810원에 거래되고 있다.6위 한전산업(130660)은 현재가 2만 2200원으로 8.29% 상승 중이다. 7위 삼성생명(032830)은 현재가 23만 4500원으로 8.06% 상승 중이다. 8위 한화생명(088350)은 현재가 5160원으로 7.72% 상승 중이다. 9위 이수페타시스(007660)는 현재가 12만 3100원으로 7.70% 상승 중이다. 10위 대덕전자(353200)는 현재가 7만 2100원으로 7.29% 상승 중이다.이 밖에도 코리아써키트(007810) ▲7.24%, 미래에셋생명(085620) ▲7.20%, DB손해보험(005830) ▲6.98%, 롯데케미칼(011170) ▲6.84% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자