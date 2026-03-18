[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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오늘(3월 18일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 19.11%의 검색 비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 200,000원으로 전 거래일 대비 3.15% 상승 중이며, 거래량은 1,914,741주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 3.40%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 현대자동차(005380)는 2.30% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 3.64%의 상승세를 보이고 있다. 검색 비율 5위 삼성전기(009150)는 1.12% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 에코프로(086520)는 등락률 2.95%로 상승세를 보이고 있다. 7위 SK이터닉스(475150)는 3.81%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 한화솔루션(009830)은 1.31%의 상승세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 0.89% 하락하며 시동을 거는 모습이다. 10위 한미반도체(042700)는 상승률 1.66%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 비츠로셀(082920) ▲29.96%, 우리기술(032820) ▲5.39%, 삼성SDI(006400) ▲1.93%, 펄어비스(263750) ▲1.57%, 미래에셋증권(006800) ▲1.16%, 삼성중공업(010140) ▲1.37%, 한화오션(042660) ▲0.75%, LG에너지솔루션(373220) ▲1.18%, 한화시스템(272210) ▼0.36%, LIG넥스원(079550) ▼0.85% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자