[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

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17일(현지시간) 미국 증시에서는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 보합세를 보였다. 다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,993.26 포인트로 마감하며 46.85 포인트(0.10%) 오른 모습을 보였다. 나스닥 종합 지수는 22,479.53 포인트로 105.35 포인트(0.47%) 상승했다. S＆P 500 지수는 6,716.09 포인트로 16.71 포인트(0.25%) 올랐다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 479,904천 주의 거래량을 기록했으며, 시작가는 47,085.53 포인트였다. 최고가는 47,428.12 포인트였고, 최저가는 46,975.52 포인트였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,396,957천 주의 거래량을 보였다. 시작가는 22,458.03 포인트였고, 최고가는 22,569.64 포인트, 최저가는 22,409.08 포인트였다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 2,900,990천 주의 거래량을 기록하며, 시작가는 6,722.35 포인트, 최고가는 6,754.30 포인트, 최저가는 6,710.80 포인트였다.한편, 다우운송 지수는 18,051.70 포인트로 198.07 포인트(1.11%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 24,780.42 포인트로 125.08 포인트(0.51%) 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 7,836.83 포인트로 40.58 포인트(0.52%) 상승했다.VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 22.37 포인트로 마감하며 1.14 포인트 하락했다. 등락률은 -4.85%로 나타났으며, 이는 시장의 변동성이 어느 정도 안정적임을 시사한다.정연호 기자