[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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삼성전자(005930)가 3월 17일 장 마감 5분 만에 15.07%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 3900원으로 전 거래일 대비 2.76% 상승했다. 거래량은 1934만 8858주를 기록했다.이어 검색 비율 2위인 SK하이닉스(000660)는 등락률 -0.41%로 보합 마감했다. 검색 비율 3위인 현대차(005380)는 3.16% 상승 마감했다. 검색 비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 하락률 -1.23%로 하락 마감했다. 검색 비율 5위 흥아해운(003280)은 11.53% 급등하며 거래를 마쳤다.6위 우리기술(032820)은 등락률 0.42%로 강보합을 기록했다. 7위 한화솔루션(009830)은 7.38%의 상승세를 보였다. 8위 휴림로봇(090710)은 12.37% 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 삼성중공업(010140)은 1.39% 상승 마감했다. 10위 한화시스템(272210)은 -0.79%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다.이 밖에도 한미반도체(042700) ▲0.33%, 에코프로(086520) ▲2.33%, 삼성전자우(005935) ▲1.95%, 신성이엔지(011930) ▲29.91%, 삼성SDI(006400) ▲1.57%, NAVER(035420) ▲2.75%, LS머트리얼즈(417200) ▲2.09%, 한국항공우주(047810) ▲5.65%, 미래에셋증권(006800) ▼2.54%, 한화에어로스페이스(012450) ▼5.42% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자