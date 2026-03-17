[서울데이터랩]티엠씨 29.98% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

17일 오후 15시 35분 티엠씨(217590)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 티엠씨는 장 중 1,135,375주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 4,140원 오른 17,950원에 마감했다.한편 티엠씨의 PER은 37.47로 시장에서 평균 수준의 평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 12.73%로 수익성이 양호한 수준이다.이어 상승률 2위 신성이엔지(011930)는 주가가 29.91% 상한가를 기록하며 종가 2,910원에 상승 마감했다. 상승률 3위 신세계 I＆C(035510)의 주가는 22,600원으로 29.81% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 미래아이앤지(007120)는 29.74% 상승하며 2,395원에 마감했다. 상승률 5위 PI첨단소재(178920)는 25.78%의 상승세를 타고 종가 24,100원에 마감했다.6위 삼화페인트(000390)는 종가 11,000원으로 18.79% 상승 마감했다. 7위 CJ씨푸드1우(011155)는 종가 15,680원으로 12.81% 상승 마감했다. 8위 흥아해운(003280)은 종가 3,385원으로 11.53% 상승 마감했다. 9위 동양고속(084670)은 종가 44,900원으로 9.91% 상승 마감했다. 10위 한국단자(025540)는 종가 76,300원으로 8.69% 상승 마감했다.이밖에도 일정실업(008500) ▲8.54%, 삼성전기(009150) ▲8.11%, 웅진(016880) ▲8.11%, 이수페타시스(007660) ▲8.03%, 세아제강지주(003030) ▲7.77%, 에이엔피(015260) ▲7.71%, 한화솔루션(009830) ▲7.38%, 티에이치엔(019180) ▲6.98%, 동원산업(006040) ▲6.93%, 금호석유화학(011780) ▲6.78% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “티엠씨의 최근 주가 상승은 공모가와 비교했을 때의 가격 매력이 부각된 결과로 보인다”고 평가했다. 또한, “티엠씨의 안정적인 수익성과 시장에서의 평가가 향후 긍정적인 투자 요인으로 작용할 가능성이 있다”고 덧붙였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자