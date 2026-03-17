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[서울데이터랩]빅테크 종목 상승세 기록

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정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-17 08:57
입력 2026-03-17 08:57
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16일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 상승세를 보였다. 7개 주요 종목 모두 1% 이상의 상승률을 기록했으며, 메타(META)는 가장 높은 상승률을 나타냈다.

엔비디아(NVDA)는 1.65% 상승하며 현재가 183.22달러를 기록했다. 애플(AAPL)은 1.08% 오른 252.82달러에 거래되며 꾸준한 상승세를 이어갔다. 마이크로소프트(MSFT)는 1.11% 상승해 399.95달러에 거래되며 안정적인 흐름을 보였다.

아마존닷컴(AMZN)은 1.96% 상승해 211.74달러에 거래되었다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.09% 상승하며 305.56달러를 기록했다. 알파벳 Class C(GOOG)는 0.98% 상승으로 보합세에 가까운 움직임을 보이며 304.42달러에 거래되었다. 메타는 2.33% 상승해 627.45달러를 기록하며 가장 큰 상승폭을 보였다.

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금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 214,952,976주, 거래대금은 396억 달러로, 약 59조 542억원에 달했다. 애플의 거래대금은 80.7억 달러로 약 12조 434억원에 이르렀고, 마이크로소프트는 110억 달러로 약 16조 4,063억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 8.9%, 애플은 2.2%, 마이크로소프트는 3.7%를 기록했다.

정연호 기자
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