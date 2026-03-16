메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]미래에셋생명 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-16 16:12
입력 2026-03-16 16:12
이미지 확대


16일 오후 3시 35분 ##미래에셋생명(085620)##가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 미래에셋생명은 장 중 447만 8458주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 3960원 오른 1만 7160원에 마감했다.

한편 미래에셋생명의 PER은 16.48로 비교적 안정적인 수준이며, ROE는 4.88%로 낮은 수익성을 나타냈다.

이어 상승률 2위 흥아해운(003280)은 주가가 29.98% 폭등하며 종가 3035원에 상승 마감했다. 상승률 3위 대호에이엘(069460)의 주가는 721원으로 29.91% 상승했다. 상승률 4위 DN오토모티브(007340)는 29.89% 상승하며 3만 5850원에 마감했다. 상승률 5위 STX그린로지스(465770)는 19.33%의 급등세를 기록하며 7780원에 마감했다.

6위 대한해운(005880)은 2515원으로 14.32% 상승 마감했다. 7위 남선알미늄(008350)은 종가 1715원으로 13.88% 상승 마감했다. 8위 디아이(003160)는 종가 3만 5950원으로 12.34% 상승 마감했다. 9위 남양유업우(003925)는 4만 5000원으로 9.89% 상승 마감했다. 10위 인스코비(006490)는 468원으로 9.60% 상승 마감했다.

이미지 확대


이 밖에도 퍼스텍(010820) ▲9.44%, 동양2우B(001527) ▲8.85%, 삼아알미늄(006110) ▲7.68%, 신세계(004170) ▲7.06% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
해당 날짜 주식시장 상승률 1위 종목은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기