[서울데이터랩]카나프테라퓨틱스 153.00% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

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16일 오후 3시 30분 카나프테라퓨틱스(0082N0)가 등락률 153.00%로 상승률 1위로 마감했다. 카나프테라퓨틱스는 장 중 2220만 6046주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 3만 600원 오른 5만 600분에 마감했다.한편 이 회사의 PER은 -16.15로 음수이며, 이는 수익성이 부정적임을 시사한다. ROE는 44.24%로 높은 수익성을 나타내며, 이는 기업의 수익 창출 능력이 우수함을 의미한다.이어 상승률 2위 에이비프로바이오(195990)는 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 1859원에 상승 마감했다. 상승률 3위 나무기술(242040)의 주가는 6390원으로 29.88% 상한가를 기록하며 강세를 보였다. 상승률 4위 전진바이오팜(110020)은 29.74% 상승하며 2325원에 마감했다. 상승률 5위 지앤비에스 에코(382800)는 24.93%의 상승세를 타고 4485원에 마감했다.6위 센서뷰(321370)는 4565원으로 24.73% 상승 마감했다. 7위 THE E＆M(089230)은 종가 2730원으로 22.42% 상승 마감했다. 8위 그래디언트(035080)는 종가 1만 4090원으로 19.71% 상승 마감했다. 9위 ISC(095340)는 22만원으로 18.66% 상승 마감했다. 10위 빛과전자(069540)는 1678원으로 18.50% 상승 마감했다.이 밖에도 와이바이오로직스(338840) ▲18.32%, 오르비텍(046120) ▲17.92%, 파로스아이바이오(388870) ▲17.57%, 네오펙트(290660) ▲16.59%, 대성미생물(036480) ▲16.51%, 웨이브일렉트로(095270) ▲15.98%, 한일단조(024740) ▲15.85%, 대성하이텍(129920) ▲15.84%, 모바일어플라이언스(087260) ▲15.45%, 피에스케이(319660) ▲15.44% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자