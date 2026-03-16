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[서울데이터랩]3월 16일 코스피 주요 종목 마감시황

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정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-16 16:12
입력 2026-03-16 16:12
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3월 16일 한국거래소에 따르면 미래에셋생명(085620)은 전 거래일 대비 30.00% 상승한 1만 7160원에 거래를 마감하며 이날 코스피 상승률 1위를 차지했다. 흥아해운(003280)은 29.98% 상승한 3035원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 대호에이엘(069460)은 29.91% 상승한 721원, DN오토모티브(007340)는 29.89% 상승한 3만 5850원, STX그린로지스(465770)는 19.33% 상승한 7780원에 거래를 마쳤다.

비비안은 전 거래일 대비 23.78% 하락한 375원에 거래를 마감했다. 티엠씨는 10.38% 하락한 1만 3810원에 거래를 마쳤으며, 다이나믹디자인은 9.16% 하락한 238원을 기록했다. 한솔테크닉스는 8.52% 하락한 4830원, SGC에너지는 8.21% 하락한 5만 8100원에 거래를 종료했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자는 1974만 7870주의 거래량을 바탕으로 2.83% 상승했다. SK하이닉스는 376만 5004주의 거래량을 기록하며 7.03% 상승했다. 삼성전자우는 3.29% 상승, SK스퀘어는 5.24% 상승했다. 그 외 현대차는 50만 6000원으로 2.13% 하락했으며, LG에너지솔루션은 0.81% 하락했다.

이날 코스피 주요 종목들은 상승과 하락이 혼재된 혼조세를 보였다. 투자자들은 이러한 시장 변동성을 주의 깊게 살펴보아야 할 것으로 보인다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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