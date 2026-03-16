[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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16일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 18.49%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 18만 7500원으로 전 거래일 대비 2.18% 상승하고 있으며, 거래량은 169만 6078주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 차지하며 2.42%의 상승세를 기록 중이다. 검색 비율 3위인 두산에너빌리티(034020)는 2.16% 상승세를 보이고 있다. 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 0.19%의 상승률로 보합권에 머물고 있다. 5위 한화시스템(272210)은 1.45% 하락하며 주가가 내려가고 있다.6위 SK이터닉스(475150)는 등락률 1.02%로 소폭 상승하고 있다. 7위 에코프로(086520)는 1.33%의 등락률로 주가가 오르고 있다. 8위 삼성SDI(006400)는 2.58% 상승하며 활기를 띠고 있다. 9위 미래에셋증권(006800)은 3.03% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 10위 한화오션(042660)은 하락률 0.15%로 큰 움직임을 보이지 않고 있다.이 밖에도 지투지바이오(456160) ▼7.74%, 삼성중공업(010140) ▼2.93%, 우리기술(032820) ▲9.20%, LIG넥스원(079550) 0.00%, 셀바스AI(108860) ▲15.59%, 한화솔루션(009830) ▼2.16%, 한미반도체(042700) ▼0.82%, 펄어비스(263750) ▲6.38%, 현대건설(000720) ▼0.06%, S-Oil(010950) ▼1.39% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자