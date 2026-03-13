[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 폴라리스AI 거래대금 127억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.13일 한국거래소에 따르면, 폴라리스AI(039980)가 6415만 9559주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2015원이며, 거래대금은 127억 8200만원으로 시가총액의 약 8.72%에 해당한다. PER은 41.98, ROE는 1.32로 나타난다. 우리기술(032820)은 4626만 4993주 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 2만 4100원이다. 거래대금은 1080억 1360만원으로 시가총액의 약 26.85%에 이른다. PER은 290.36, ROE는 -3.33이다.대한광통신(010170)은 3위로, 3443만 7067주가 거래되며 현재 주가는 7430원, 등락률은 -3.13%를 기록한다. 한일사료(005860)는 4425원으로 13.75% 상승하며 2699만 7153주의 거래량을 기록한다. 이루온(065440)은 9.11% 상승하며 2269만 2419주가 거래된다. LS머트리얼즈(417200)는 22.39% 상승하며 2226만 7751주가 거래되고, 센서뷰(321370)는 5.71% 상승, 2160만 2319주가 거래된다. 오르비텍(046120)은 0.74% 상승하며 1701만 4975주, 테라뷰(950250)는 0.23% 하락하며 1631만 3360주가 거래된다. SKAI(357880)는 17.52% 상승하며 1419만 5664주가 거래된다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 빛과전자(069540) ▲2.56%, 폴라리스세원(234100) ▲8.14%, 현대ADM(187660) ▲4.67%, 지더블유바이텍(036180) ▼22.22%, 국전약품(307750) ▲13.83%, 플루토스(019570) ▼11.37%, 예선테크(250930) ▲17.18%, 한선엔지니어링(452280) ▲13.63%, 캐리(313760) ▲20.27%, 쏠리드(050890) ▲0.81% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 LS머트리얼즈와 SKAI가 있다. LS머트리얼즈는 22.39%의 급등세를 보이며, 거래대금이 시가총액의 약 31.22%에 달해 시장의 큰 관심을 받고 있다. SKAI 역시 17.52% 상승하며 거래대금은 시가총액의 약 2.78%에 달한다. 반면, 지더블유바이텍은 22.22% 급락하며 거래대금이 시가총액의 약 1.14%에 그친다. 플루토스는 11.37% 하락하며 거래대금이 시가총액의 약 1.63%에 머물고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 종목별로 엇갈린 등락세를 보이며, 일부 종목에서는 거래대금이 시가총액의 높은 비율을 차지하며 강한 매수세를 보이고 있다. 투자자들은 기업의 PER, ROE 등의 재무지표를 참고하여 신중한 투자 판단을 할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자