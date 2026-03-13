메뉴
[서울데이터랩]조비 26.70% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-13 10:28
입력 2026-03-13 10:28
이미지 확대


13일 오전 9시 10분 조비(001550)가 등락률 +26.70%로 상승률 1위를 차지했다. 조비는 개장 직후 5분간 86만 6618주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 4310원 오른 2만 450원이다.

한편 조비의 PER은 96.01로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 1.22%로 수익성이 낮은 수준임을 나타낸다.

이어 상승률 2위 남해화학(025860)은 현재가 1만 530원으로 주가가 20.62% 폭등하고 있다. 상승률 3위 SK이터닉스(475150)는 현재 4만 2300원으로 13.25% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 남양유업(003920)은 11.37% 상승하며 5만 6800원에 거래되고 있다. 상승률 5위 남양유업우(003925)는 11.11%의 상승세를 보이며 4만 원에 거래되고 있다.

6위 한국ANKOR유전(152550)은 현재가 403원으로 11.02% 상승 중이다. 7위 고려산업(002140)은 현재가 2965원으로 10.43% 상승 중이다. 8위 엠앤씨솔루션(484870)은 현재가 14만 2200원으로 9.72% 상승 중이다. 9위 태경케미컬(006890)은 현재가 9320원으로 9.01% 상승 중이다. 10위 경농(002100)은 현재가 1만 450원으로 7.51% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 대한제분(001130) ▲6.88%, 한국석유(004090) ▲6.44%, 흥아해운(003280) ▲5.45%, 대성에너지(117580) ▲5.33%, 서울식품(004410) ▲5.24%, LX홀딩스1우(38380K) ▲4.58%, 유유제약2우B(000227) ▲4.56%, 퍼스텍(010820) ▲4.51%, 극동유화(014530) ▲4.31%, 에이피알(278470) ▲3.72% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
