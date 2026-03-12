[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 3월 12일 장 마감 5분 만에 13.97%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 187,900원으로 전 거래일 대비 1.11% 하락하며 마감했다. 거래량은 20,305,765주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 -2.62%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 1.70% 하락 마감했다. 검색비율 4위 SK이터닉스(475150)는 29.91%의 상한가로 마감했다. 검색비율 5위 삼성중공업(010140)은 7.12% 상승했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 2.48%로 상승을 기록했다. 7위 우리기술(032820)은 -3.52%의 등락률로 주가가 하락했다. 8위 삼표시멘트(038500)는 11.36%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 HD현대에너지솔루션(322000)은 24.48% 폭등 마감했다. 10위 알테오젠(196170)은 3.47% 상승했다.이 밖에도 대한광통신(010170) ▲7.12%, 한화시스템(272210) ▲3.11%, 한화솔루션(009830) ▲3.11%, 에코프로(086520) ▼2.23%, 한화오션(042660) ▲2.32%, 삼성전자우(005935) ▼3.53%, 미래에셋증권(006800) ▼1.40%, 흥구석유(024060) ▲1.96%, NAVER(035420) 0.00%, 삼성SDI(006400) 0.00% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자