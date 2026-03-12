[서울데이터랩]SK이터닉스 29.91% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12일 오후 15시 35분 SK이터닉스(475150)가 등락률 +29.91%로 상승률 1위로 마감했다. SK이터닉스는 장 중 11,845,303주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 8,600원 오른 37,350원에 마감했다.한편 SK이터닉스의 PER은 42.01로 고평가되어 있는 것으로 해석될 수 있다. ROE는 제공되지 않아 수익성을 평가하기 어려웠다.이어 상승률 2위 HD현대에너지솔루션(322000)은 주가가 24.48% 폭등하며 종가 130,700원에 상승 마감했다. 상승률 3위 미래아이앤지(007120)의 주가는 1,755원으로 23.33% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 티엠씨(217590)는 17.97% 급등하며 16,540원에 마감했다. 상승률 5위 웅진씽크빅(095720)은 14.46%의 상승세를 타고 종가 1,187원에 마감했다.6위 OCI홀딩스(010060)는 종가 165,800원으로 13.02% 상승 마감했다. 7위 두산퓨얼셀(336260)은 종가 46,250원으로 12.53% 상승 마감했다. 8위 LS에코에너지(229640)는 종가 47,500원으로 12.29% 상승 마감했다. 9위 부국증권우(001275)는 종가 38,000원으로 11.76% 상승 마감했다. 10위 유니온머티리얼(047400)은 종가 1,646원으로 11.59% 상승 마감했다.이밖에도 조비(001550) ▲11.31%, 웅진(016880) ▲10.86%, 수산인더스트리(126720) ▲9.90%, 두산퓨얼셀1우(33626K) ▲9.69%, 티에이치엔(019180) ▲9.25%, 제일연마(001560) ▲9.19%, 명신산업(009900) ▲9.04%, 일진하이솔루스(271940) ▲8.52%, 씨에스윈드(112610) ▲8.32%, 남해화학(025860) ▲8.31% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 SK이터닉스의 주가 상승에 대해 “최근 반도체 업황 개선에 대한 기대감이 반영됐다”며 “향후 실적 개선이 예상되나, 단기 급등에 따른 조정 가능성도 염두에 두어야 한다”고 전했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자