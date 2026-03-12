[서울데이터랩]빅테크 주식 시장 혼조세 마감

이미지 확대

11일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 보였으나, 다른 종목들은 하락하거나 보합세를 기록했다.엔비디아(NVDA)는 전일 대비 0.69% 상승하여 186.03 달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)도 각각 0.54%와 0.49% 상승하며 긍정적인 움직임을 보였다. 메타(META) 역시 0.12% 상승하여 마감했다.애플(AAPL)은 0.01% 하락하며 보합세를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT) 또한 0.22% 하락세를 보였다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.78% 하락하며 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 139,537,557주, 거래대금은 259억 달러로 약 38조 3,270억원에 달했다. 테슬라의 거래대금은 254억 달러로 약 37조 4,846억원에 달하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.66%를 기록했다. 알파벳 Class A는 73.9억 달러로 약 10조 9,166억원의 거래대금을 보이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.36%에 해당했다.정연호 기자