메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]빅테크 주식 시장 혼조세 마감

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-12 08:55
입력 2026-03-12 08:55
이미지 확대


11일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 보였으나, 다른 종목들은 하락하거나 보합세를 기록했다.

엔비디아(NVDA)는 전일 대비 0.69% 상승하여 186.03 달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)도 각각 0.54%와 0.49% 상승하며 긍정적인 움직임을 보였다. 메타(META) 역시 0.12% 상승하여 마감했다.

애플(AAPL)은 0.01% 하락하며 보합세를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT) 또한 0.22% 하락세를 보였다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.78% 하락하며 거래를 마쳤다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 139,537,557주, 거래대금은 259억 달러로 약 38조 3,270억원에 달했다. 테슬라의 거래대금은 254억 달러로 약 37조 4,846억원에 달하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.66%를 기록했다. 알파벳 Class A는 73.9억 달러로 약 10조 9,166억원의 거래대금을 보이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.36%에 해당했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
11일 뉴욕 증시에서 Magnificent 7 종목들의 전반적인 움직임은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기