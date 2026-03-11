[서울데이터랩]‘디에이치엑스컴퍼니’ 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

11일 오전 9시 15분 디에이치엑스컴퍼니(031860)가 등락률 29.98%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 이 회사는 개장 직후 5분간 26만 7165주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 185원 오른 802원이다.한편 디에이치엑스컴퍼니의 주가수익비율(PER)은 0.60으로 상당히 낮은 수준을 보이며, 자기자본이익률(ROE)은 -32.48%로 수익성 측면에서 부진한 실적을 나타낸다.이어 상승률 2위 라메디텍(462510)은 현재가 5920원으로 주가가 29.97% 상한가를 기록 중이다. 상승률 3위 더코디(224060)는 현재 4815원으로 29.96% 상한가를 기록하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 원풍물산(008290)은 29.89% 상승하며 465원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에치에프알(230240)은 24.77%의 상승세를 타고 2만 400원에 거래되고 있다.6위 비투엔(307870)은 현재가 772원으로 24.52% 상승 중이다. 7위 인베니아(079950)는 현재가 1337원으로 21.77% 상승 중이다. 8위 비엘팜텍(065170)은 현재가 4680원으로 19.54% 상승 중이다. 9위 성우하이텍(015750)은 현재가 1만 1040원으로 17.57% 상승 중이다. 10위 티엑스알로보틱스(484810)는 현재가 1만 8230원으로 17.08% 상승 중이다.이 밖에도 지놈앤컴퍼니(314130) 16.21%, 대성미생물(036480) 15.52%, 대한광통신(010170) 15.25%, 로킷헬스케어(376900) 13.58% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자