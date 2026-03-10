[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한국ANKOR유전 거래대금 304억 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.10일 한국거래소에 따르면, 한국ANKOR유전(152550)이 83,000,995주 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 385원으로, 시가총액의 11.27%에 해당하는 거래대금에도 불구하고 16.12% 하락하고 있다. PER과 ROE는 각각 N/A로, 수익성 지표를 확인할 수 없다. 한편, 케이뱅크(279570)은 75,128,847주가 거래되며 7,720원에 거래되고 있다. 거래대금이 시가총액의 18.88%에 달하고 있으며, 11.40%의 급등세를 보이고 있다. PER 8.74, ROE 6.63으로 재무 상태는 상대적으로 양호한 편이다.SK증권(001510)는 46,710,159주가 거래되며 1,790원에 거래되고 있고, 상승률은 4.74%이다. 흥아해운(003280)는 22,929,373주 거래에 3.06% 하락하며 2,375원에 거래되고 있다. 삼성전자(005930)는 21,070,909주 거래되고 있으며, 187,300원에 거래되며 7.95% 상승하고 있다. 서울식품(004410)는 19,356,321주의 거래량을 보이며, 2.55% 하락하여 191원에 거래 중이다. 에이엔피(015260)는 18,295,920주가 거래되며 903원으로 17.43% 급등하고 있다. 대우건설(047040), 삼화페인트(000390), 두산에너빌리티(034020)는 각각 12,397,822주, 7,989,295주, 7,956,598주가 거래되며 7.04%, 8.34%, 6.24% 상승세를 보인다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대한해운(005880) ▲1.39%, 한온시스템(018880) ▲2.09%, 대원전선(006340) ▲4.84%, 모나리자(012690) ▲12.24%, SG세계물산(004060) ▼8.18%, 대성에너지(117580) ▼14.80%, 남선알미늄(008350) ▼5.40%, KEC(092220) ▲4.18%, 신성이엔지(011930) ▲4.76%, SH에너지화학(002360) ▼4.71% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 17.43% 급등한 에이엔피와 12.24% 상승한 모나리자가 있다. 에이엔피는 18,295,920주의 거래량을 기록하며, 시가총액의 42.52%를 거래대금으로 기록하고 있다. 이는 투자자들의 매수세가 강하게 형성되고 있음을 의미한다. 반면, 한국ANKOR유전는 16.12% 하락하며, 거래대금이 시가총액의 11.27%를 넘어서고 있어 매도세가 강한 것으로 보인다. 14.80% 하락한 대성에너지도 시가총액 대비 거래대금 비율이 25.09%에 달하며, 하락세가 두드러진다.전체적으로 시장은 상승과 하락세가 혼재된 모습을 보이며, 투자자들의 심리도 크게 엇갈리고 있다. 특히, 거래대금이 시가총액의 10% 이상을 기록하는 종목들이 많아 시장 내 자금 유입과 유출이 활발히 이루어지고 있음을 보여준다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자