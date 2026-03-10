[서울데이터랩]올릭스 4.53% 하락하며 하락폭 가장 커 에이비엘바이오 리가켐바이오 펄어비스 등락세 이어져

이미지 확대

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 에코프로는 현재가 16만 7100원으로 전 거래일 대비 2.01% 상승하며 견조한 흐름을 보이고 있다. 시가총액은 22조 6882억원이며 외국인 비율은 20.53%다. 알테오젠 역시 37만 8000원으로 3.14% 상승하며 거래량은 18만 3601주를 기록하고 있다.에코프로비엠(+1.98%), 삼천당제약(+4.17%), 레인보우로보틱스(+4.74%), 에이비엘바이오(-0.74%), 리노공업(+0.25%), 코오롱티슈진(-0.10%), 케어젠(+0.77%), HLB(+2.73%) 등도 등락을 거듭하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(▼2.94%), 펩트론(▼1.75%), 원익IPS(▲3.94%), 보로노이(▲2.86%), 이오테크닉스(▲4.48%), 에임드바이오(▲3.83%), 펄어비스(▼3.03%), ISC(▲0.94%), 메지온(▲3.39%), 올릭스(▼4.53%) 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들의 등락이 엇갈리는 가운데 레인보우로보틱스와 이오테크닉스는 각각 4.74%, 4.48%의 상승세를 보여 주목받고 있다. 반면 올릭스는 4.53% 하락하며 하락폭이 가장 큰 종목으로 나타났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자