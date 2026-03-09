[서울데이터랩]‘에이엔피’ 29.90% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

9일 오후 3시 30분 에이엔피(015260)가 등락률 29.9%로 상승률 1위로 마감했다. 에이엔피는 장 중 462만 2455주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 177원 오른 769원에 마감했다.한편 에이엔피의 PER은 -3.31로 주가가 낮게 평가될 가능성을 시사하며, ROE는 -35.7%로 수익성이 부족하다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 대성에너지(117580)는 주가가 21.2% 폭등하며 종가 1만 4390원에 상승 마감했다. 상승률 3위 남해화학(025860)의 주가는 8920원으로 17.5% 급등하며 호조를 보였다. 상승률 4위 조비(001550)는 11.9% 급등하며 1만 6330원에 마감했다. 상승률 5위 DS단석(017860)은 10.8%의 상승세를 타고 1만 9240원에 마감했다.6위 STX엔진(077970)은 3만 1900원으로 7.8% 상승 마감했다. 7위 신풍(002870)은 종가 1211원으로 7.6% 상승 마감했다. 8위 유니드(014830)는 종가 8만 4500원으로 7.5% 상승 마감했다. 9위 극동유화(014530)는 4600원으로 7.4% 상승 마감했다. 10위 한국카본(017960)은 4만 4750원으로 7.1% 상승 마감했다.이 밖에도 남선알미늄(008350) 6.3%, 서울가스(017390) 6.2%, SH에너지화학(002360) 6.2%, SK이터닉스(475150) 5.9%, 롯데정밀화학(004000) 5.6%, 세아제강(306200) 5.4%, LX인터내셔널(001120) 5.2%, DN오토모티브(007340) 4.8%, 포스코인터내셔널(047050) 4.5%, KEC(092220) 4.4% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자