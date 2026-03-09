[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 3월 9일 장 마감 5분 만에 22.95%의 검색 비율을 기록해 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 17만 3500원으로 전 거래일 대비 7.81% 하락했다. 거래량은 4299만 9541주를 기록했다.이어 검색 비율 2위인 SK하이닉스(000660)는 9.52% 하락 마감했다. 3위 현대차(005380)는 8.32% 하락했으며, 4위 두산에너빌리티(034020)는 1.84% 내렸다. 5위 한화시스템(272210)은 2.39% 상승했다.6위 LIG넥스원(079550)은 4.56% 하락했다. 7위 흥구석유(024060)는 1.27%의 상승세를 보였다. 8위 에코프로(086520)는 3.65% 하락했다. 9위 한미반도체(042700)는 8.55% 하락 마감했다. 10위 현대ADM(187660)은 11.84% 급등했다.이 밖에도 우리기술(032820) 0.41% 상승, 펄어비스(263750) 12.41% 상승, S-Oil(010950) 0.77% 하락, 삼성중공업(010140) 3.44% 상승, NAVER(035420) 1.80% 하락, 포스코인터내셔널(047050) 4.50% 상승, 한화에어로스페이스(012450) 3.17% 하락, 삼성SDI(006400) 5.24% 하락, 한화솔루션(009830) 2.51% 하락, 미래에셋증권(006800) 4.32% 하락 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자