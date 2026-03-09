메뉴
[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한국ANKOR유전 거래대금 435억 돌파

정연호 기자
수정 2026-03-09 13:20
입력 2026-03-09 13:20
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

9일 한국거래소에 따르면 한국ANKOR유전(152550)이 7821만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 497원이며 거래대금은 435억 3200만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 125.1%로 시장에서 집중적인 매수와 매도가 이루어지고 있음을 시사한다. 흥아해운(003280)은 6312만 5303주가 거래되며 거래량 2위를 기록 중이다. 현재 주가는 2610원으로 거래대금은 1752억 2700만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 27.9%로 역시 높은 매수세와 매도세가 맞물려 있음을 알 수 있다.

남선알미늄(008350)은 현재가 1431원으로 6.7% 상승하며 거래량 4496만 2054주를 기록 중이다. SK증권(001510)은 1684원으로 12.8% 하락세를 보이며 거래량은 3212만 9178주에 달한다. 삼성전자(005930)는 17만 300원으로 9.5% 하락하며 거래량은 2713만 7006주를 기록 중이다. SH에너지화학(002360)은 480원으로 14.3% 상승하며 거래량 2318만 9144주를 기록하고 있다. 서울식품(004410)은 198원으로 8.8% 하락하며 거래량 2133만 2786주를 기록 중이다. 대한해운(005880)은 현재가 2180원으로 4.2% 하락하며 거래량은 1873만 7488주를 기록하고 있다. 케이뱅크(279570)는 6970원으로 10.1% 하락하며 거래량은 1362만 7018주에 달한다. 대성에너지(117580)는 1만 4980원으로 26.2% 상승하며 거래량 1220만 6492주를 기록 중이다.

이미지 확대


한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼화페인트(000390) ▼7.8%, 퍼스텍(010820) ▼3.0%, 고려산업(002140) ▲6.0%, 사조동아원(008040) ▲4.5%, 신성이엔지(011930) ▼9.5%, 극동유화(014530) ▲17.9%, 유니켐(011330) ▲1.4%, 동방(004140) ▲3.3%, KG케미칼(001390) ▲6.0%, KEC(092220) ▲1.7% 등의 성적을 기록하고 있다.

대성에너지는 26.2% 상승하며 주목을 끌고 있으며 거래대금은 1751억 8600만원으로 시가총액 대비 약 42.5%에 달한다. SH에너지화학도 14.3%의 급등세를 보이며 거래대금은 111억 8700만원으로 시가총액의 약 21.0%를 차지한다. 반면 SK증권은 12.8% 하락하며 거래대금은 560억 4300만원으로 시가총액 대비 약 7.0%로 나타나 매도세가 강하게 작용하고 있음을 암시한다. 케이뱅크도 10.1% 하락하며 거래대금은 967억 6200만원으로 시가총액 대비 약 3.4%를 기록하고 있다.

전체적으로 코스피 시장은 상승과 하락이 엇갈리며 변동성을 보이고 있다. 특히 거래량 상위 종목들이 높은 거래대금과 함께 등락률을 기록하며 시장의 주목을 받고 있다. 투자자들은 이러한 시장 흐름에 주의가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
