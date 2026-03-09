[서울데이터랩]‘액스비스’ 300% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

9일 오전 9시 30분 액스비스(0011A0)가 등락률 300.0%로 상승률 1위를 차지했다. 액스비스는 개장 직후 10분간 152만 4690주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 3만 4500원 오른 4만 6000원이다.한편 액스비스의 주가수익비율(PER)은 100.2로 다소 고평가된 수준일 수 있으며, 자기자본이익률(ROE)은 49.4%로 수익성이 높은 편이다.이어 상승률 2위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 현재가 475원으로 주가가 29.8% 폭등하고 있다. 상승률 3위 한일단조(024740)는 현재 4640원으로 24.7% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 한일사료(005860)는 24.3% 상승하며 5110원에 거래되고 있다. 상승률 5위 효성오앤비(097870)는 21.8%의 상승세를 타고 7500원에 거래되고 있다.6위 중앙에너비스(000440)는 현재가 3만 5250원으로 20.9% 상승 중이다. 7위 미래생명자원(218150)은 현재가 3985원으로 18.6% 상승 중이다. 8위 한탑(002680)은 현재가 968원으로 18.3% 상승 중이다. 9위 흥구석유(024060)는 현재가 3만 2500원으로 17.8% 상승 중이다. 10위 디와이씨(310870)는 현재가 1950원으로 15.0% 상승 중이다.이 밖에도 대명에너지(389260) 14.2%, 지에스이(053050) 13.7%, 에스에너지(095910) 13.4%, 삼미금속(012210) 13.2% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자